Беларусбанк разрешил пяти сельхозпредприятиям не платить задолженности по кредитам

Сельскохозяйственным предприятиям в Беларуси позволили не платить задолженности по кредитам, в том числе пеню и нотариальные штрафы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Беларусбанк освободит пять сельскохозяйственных предприятий от уплаты задолженности по кредитам, проинформировало БелТА.

Агропредприятия, освобождаемые от долгов по кредитам, определили в Совмине. В документе указывается, что «выступать за освобождение» агропредприятий от имущественных обязанностей по погашению кредитных задолженностей будут представители государства в «Беларусбанке».

Вот эти пять предприятий, которые освободят от долгов: «АСБ-Агро Новатор», «Экспериментальная база «Тулово», «Оршанский комбинат хлебопродуктов», а также сельхозпредприятия «Липовцы» и «Ловжанское».

В общем, им простят долгов на 17 миллионов 857 тысяч белорусских рублей или около 6,9 миллиона долларов. В эту сумму входят свыше 12,5 миллиона рублей основного долга, более 3,3 миллиона процентов, чуть более 1,9 миллиона пени и еще 15,3 с лишним тысячи белрублей нотариального штрафа.

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