Макей на Совете ООН заявил, что нет причин для внимания к Беларуси из-за прав человека

Владимир Макей заявил, что трактовка прав человека не должна быть односторонней. Фото: БелТА.

Во вторник, 23 февраля, Владимир Макей выступил на 46-ой сессии Совета ООН по правам человека, информирует БелТА.

Так он заявил, что в вопросе соблюдения прав человека в Беларуси «нет причин для эксклюзивного внимания», а белорусские города являются одними из самых безопасных в мире. По его мнению, обращение к этой теме в отношении республики является политическим давлением на правительство.

- Мы никогда не утверждали, что наша страна идеальная, но мы категорически не согласны с субъективными обвинениями в нарушениях прав человека, - заявил Макей в Женеве.

Продолжая, глава белорусской дипломатии сказал, что ни одно другое государство в Европе не испытывает такого сильного давления со стороны западных стран, как Беларусь. И заметил, что страна развивается так, «как решает белорусский народ в своих интересах».

Еще глава МИДа рассказал о поствыборных протестах, в которых участвовала «часть населения». Он сказал, что целью было свержение действующих властей, а для этого использовались разные механизмы, здесь он назвал: фейковые новости, поддержку извне, политическую и финансовую, «для якобы стихийных протестов».

- Но Беларусь выстояла. Мы сохранили страну, ее суверенитет и независимость, - уверен Макей.

Упомянул глава МИД и недавнее Всебелорусское народное собрание, на котором, по его словам, «присутствовали тысячи белорусов, представляющих все социальные слои обществ» и разные точки зрения. И заявил, что ВНС убедительно подтвердило поддержку большинством населения Беларуси госполитики.

В завершение он заметил, что трактовка прав человека не должна быть односторонней.

- Каждое государство прикладывает возможные усилия для достижения согласованных международных стандартов с учетом своего национального контекста и реальных возможностей. Чтобы оценить достигнутый государством прогресс, нужен диалог и взаимопонимание, а не надуманные обвинения и угрозы, - заключил Макей.

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