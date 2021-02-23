Инфекционист объяснил, почему после вакцинации от коронавируса нельзя посещать общественные места

После вакцинации от коронавируса лучше избегать посещения общественных мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Людям, которым сделали две необходимые прививки от коронавируса нового типа, следует после вакцинации отказаться от посещения общественных мест. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает Fox News.

По словам эксперта, у медиков и ученых до сих пор нет полной информации о том, передается ли SARS-CoV-2 от привитого человека. Медик добавил, что уровень заболеваемости в США по-прежнему остается на «неприемлемо высоком» уровне, поэтому те, кто получил вакцину, должны поберечь себя и избегать обедов и ужинов вне дома, а также подождать с походами в кино.

Напомним, что Штаты лидируют в списке стран, где выявлено больше всего случаев COVID-19. За время пандемии там зарегистрировали более 28 миллионов случаев заболевания, более 500 тысяч пациентов умерли.

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