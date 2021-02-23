«Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова раскрыла свой секрет успеха

В 2008 году Ольга стала "Мисс Беларусь". Фото: архив "КП".

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008», модель Ольга Хижинкова рассказала, как ей удалось достичь успехов в этой индустрии.

По ее словам, ее главный козырь простой: быть собой.

Хижинкова призналась, что уже замечает на своем лице морщинки, однако к уколам красоты до сих пор не прибегала:

– Все уже что-то делают, а я никуда не тороплюсь, – сказала она, ее цитирует «Наша Нива».

Она добавила, что сейчас изменилось само понятие конкурсов красоты, теперь дело не в картинке, а в большей степени в наполнении.

– Я приверженец естественности. Я считаю, что ни в коем случае нельзя пытаться вписаться в общие шаблоны. Вы знаете свои сильные стороны, кто вы есть, и вам нужно стремиться быть собой. Это и улыбка, и слезы – все должно идти от души. Ничто так не украшает человека, как положительные эмоции, – раскрыла она свой секрет успеха во время беседы с Татьяной Бределевой, которая представит Беларусь на международном конкурсе красоты Ms. Top Of the World.

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