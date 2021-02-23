«Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова раскрыла свой секрет успеха

В 2008 году Ольга стала "Мисс Беларусь". Фото: архив "КП".
Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008», модель Ольга Хижинкова рассказала, как ей удалось достичь успехов в этой индустрии.
По ее словам, ее главный козырь простой: быть собой.
Хижинкова призналась, что уже замечает на своем лице морщинки, однако к уколам красоты до сих пор не прибегала:
– Все уже что-то делают, а я никуда не тороплюсь, – сказала она, ее цитирует «Наша Нива».
Она добавила, что сейчас изменилось само понятие конкурсов красоты, теперь дело не в картинке, а в большей степени в наполнении.
– Я приверженец естественности. Я считаю, что ни в коем случае нельзя пытаться вписаться в общие шаблоны. Вы знаете свои сильные стороны, кто вы есть, и вам нужно стремиться быть собой. Это и улыбка, и слезы – все должно идти от души. Ничто так не украшает человека, как положительные эмоции, – раскрыла она свой секрет успеха во время беседы с Татьяной Бределевой, которая представит Беларусь на международном конкурсе красоты Ms. Top Of the World.
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