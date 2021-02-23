Витовт, Джастин, Максим и Михаил - в Беларуси назвали топ-5 самых редких и самых популярных имен мальчиков

В Беларуси назвали топ-5 самых редких и самых популярных имен мальчиков Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ко Дню защитников Отечества в Министерстве юстиции Беларуси назвали самые популярные и самые редкие имена мальчиков. Вот как чаще всего называли родители новорожденных в 2020 году: Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем. Есть разбивка и по регионам: например, в Гомельской области в топ-5 вошло имя Иван, в Бресте - Даниил, в Могилеве - Тимофей.

Что касается редких имен мальчиков, родившихся в Беларуси в 2020 году, то это: Азарий, Алфей, Амур, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Джастин, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Светомир, Соломон, Тамерлан, Тэйлор, Янис.

- В имянаречении детей в последние годы наблюдается тенденция присвоения редких и необычных, а также старинных собственных имен, - констатировал Минюст в информации, размещенной в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что родителям дано право выбрать для ребенка любое имя - главное, чтобы оно не противоречило нормам общественной морали. Можно дать младенцу сразу два имени, при этом главным считается то, которое оформлено в записи акта о рождении первым.

Кстати, по статистике, в Беларуси на 100 девочек рождается 108 мальчиков.