Лукашенко наконец-то вылетел из Сочи. Фото: Telegram-канал “Пул Первого”.

«Комсомолка» уже писала о том, что после окончания переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко не вылетел в Минск, а остался в Сочи. Теперь это подтвердили официально, соответствующая информация была размещена в Telegram-канал “Пул Первого”, близкого к пресс-службе президента Беларуси.

Таким образом Лукашенко находился в Сочи пять дней, ведь президентский Boeing 767 прилетел туда еще днем в пятницу. Чем занимался президент в пятницу, субботу и воскресенье - не сообщалось. В понедельник, 22 февраля в Красной поляне (это под Сочи) прошли переговоры Лукашенко и Путина. Сама встреча длилась час. Потом президенты немного покатались на горных лыжах и снегоходах. После чего был совместный обед. Затем – обмен подарками. Расстались президенты в 21 час. Никаких заявлений об итогах переговоров сделано не было. После переговоров Путин улетел в Москву, Лукашенко остался в Сочи еще на сутки. Чем занимался в это время президент Беларуси – не сообщается.

Кстати, год назад «Борт №1» вернулся в Минск только спустя двое суток после окончания переговоров по нефти и газу.

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