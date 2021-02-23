Блогеры Сергей Мазан и Руслан Линник задержаны в Беларуси

Два блогера задержаны в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Два блогера задержаны в Беларуси, один из них – в Бресте, другой – в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Нива».

В частности, задержан блогер и заместитель председателя Брестской областной организации БСДП Сергей Мазан.

– Сергей позвонил в офис и сказал, что он задержан. Силовики показали удостоверения наркоконтроля. Сейчас связи с ним нет, – рассказала его коллега Анна Конюс.

В столице тем временем задержали блогера Руслана Линника. Он известен своими видео, в которых критиковал нынешнюю ситуацию в Беларуси и действия силовиков. У его канала на YouTube свыше 90 тысяч подписчиков.

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Это случилось на следующий день после переговоров Лукашенко с Путиным, 23 февраля. Суд точно будет не раньше 9 марта (подробности).