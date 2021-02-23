«Молчание перед взрывом». Алексиевич - о Бабарико, ситуации в Беларуси и возвращении в Минск

Алексиевич высказалась о Бабарико, ситуации в Беларуси и возвращении в Минск Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Знаменитая белорусская писательница, Нобелевский лауреат по литературе, член Координационного совета оппозиции, 72-летняя Светлана Алексиевич прокомментировала нынешнюю общественно-политическую ситуацию в Беларуси. Сейчас она находится на лечении в Берлине и считает, что грядущая весна «должна стать серьезным испытанием». Алексиевич считает, что «мы все больше и больше теряем историческое время», и если «опять «уснем», то это может быть надолго.

Литератор уверена, что сейчас в Беларуси «внешнее молчание», которая она назвала «молчанием перед взрывом» в своем интервью nv-online.info.

Алексиевич напомнила, «каким незыблемым и монолитным казался коммунизм», и сделала вывод, что никто не может противостоять времени. В то же время нобелевский лауреат считает, что «время идеализма прошло, весна потребует от нас жесткого реализма», и страна нуждается в серьезных политиках.

При этом писательница высказалась о Викторе Бабарико, которого сейчас судят. По ее словам, «это очень сильная, интересная личность». Алексиевич видит в Бабарико идеализм и романтизм:

- Этого как раз не хватало нашей политической культуре, - сказала Алексиевич. - Давно хочется иметь дело не с примитивным политиком, которого волнует только собственная власть, а с человеком, у которого есть гуманитарный размах, умение и пожертвовать, и решиться.

Член КС заявила, что ни в ком случае не уехала бы из Беларуси, если бы не плохое здоровье, но в ее планах - вернуться в Минск весной.