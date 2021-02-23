На ратуше в Могилеве уже неделю стоят часы: их смотритель уволился по политическим мотивам

Часовщик Геннадий Головчик уволился в знак протеста. Фото: svaboda.org

Часы на городской ратуше в Могилеве остановились и не работают уже неделю, потому что их некому завести. Дело в том, что их смотритель 56-летний часовщик Геннадий Головчик ушел из Могилевского исторического музея в знак протеста против увольнения директора Алексея Батюкова. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Геннадий Головчик сконструировал механизм часов почти 15 лет назад и обслуживал их.

Ранее он подписал открытое письмо вместе с некоторыми коллегами с требованием отставки Александра Лукашенко, прекращения насилия и освобождения политзаключенных.

Формально Головчика уволят 14 марта. Сам он назвал свое увольнение знаком солидарности с Батюковым и всем белорусским народом.

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