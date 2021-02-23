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Политика

Светлана Тихановская рассказала, перед каким выбором ее поставили после избирательной кампании

Однако кто предложил ей уехать из страны, она пока не решилась раскрыть
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Тихановская рассказала, почему уехала из Беларуси. Светлана Тихановская дала интервью Дмитрию Гордону. Фото: Telegram Светланы Тихановской

Тихановская рассказала, почему уехала из Беларуси. Светлана Тихановская дала интервью Дмитрию Гордону. Фото: Telegram Светланы Тихановской

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, почему покинула Беларусь после президентских выборов в августе 2020-го года.

– Меня поставили перед выбором: либо тюрьма, либо дети, и на тот момент я сделала этот выбор, – пояснила Тихановская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он вышло 23 февраля на YouTube-канале Гордона.

При этом Тихановская пока не стала рассказывать, кто с ней беседовал в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной перед ее отъездом из Беларуси.

Тихановская добавила, что когда-нибудь расскажет эту историю общественности.

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Политика: в Беларуси