Фотофакт: клад из 24 царских золотых монет нашли в центре Минска

В центре Минска найден клад. Фото: Facebook / Paval Karaliou
Клад из царских монет найден в центре Минска. В нем 24 царские монеты, а обнаружен он в парке Марата Казея. Об этом сообщил историк Павел Королев на своей странице в Facebook.
–Налазившись, находившись, обратил внимание на что-то желтое в земле, на монету. Подумал, что советский пятак. Присмотрелся – оказалось, золотая монета с профилем Николая II. Затем еще одна, еще... – написал он.
Затем, по его словам, он нашел зубную коронку, а после из земли выглянули цепь, кольцо, и снова монеты. Всего их было 16.
Драгоценности найдены в парке Марата Казея. Фото: Facebook / Paval Karaliou
Королев сообщил об удивительной находке археологу Сергею Дерновичу из Академии наук и остановил землеройные работы экскаватора. Затем к ним прибыл еще один археолог с металлоискателем и при помощи него нашел еще восемь монет, в итоге их оказалось 24.
Клад забрал директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза. Фото: Facebook / Paval Karaliou
Рядом находились куски ткани или кожи, что может свидетельствовать о том, что туда был завернут клад.
Известно, что найденные монеты в хорошем состоянии, они относятся ко временам Николая II. Клад передан директору Института истории НАН Беларуси Вадиму Лакизе.