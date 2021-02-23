Фотофакт: клад из 24 царских золотых монет нашли в центре Минска

В центре Минска найден клад. Фото: Facebook / Paval Karaliou

Клад из царских монет найден в центре Минска. В нем 24 царские монеты, а обнаружен он в парке Марата Казея. Об этом сообщил историк Павел Королев на своей странице в Facebook.

–Налазившись, находившись, обратил внимание на что-то желтое в земле, на монету. Подумал, что советский пятак. Присмотрелся – оказалось, золотая монета с профилем Николая II. Затем еще одна, еще... – написал он.

Затем, по его словам, он нашел зубную коронку, а после из земли выглянули цепь, кольцо, и снова монеты. Всего их было 16.

Драгоценности найдены в парке Марата Казея. Фото: Facebook / Paval Karaliou

Королев сообщил об удивительной находке археологу Сергею Дерновичу из Академии наук и остановил землеройные работы экскаватора. Затем к ним прибыл еще один археолог с металлоискателем и при помощи него нашел еще восемь монет, в итоге их оказалось 24.

Клад забрал директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза. Фото: Facebook / Paval Karaliou

Рядом находились куски ткани или кожи, что может свидетельствовать о том, что туда был завернут клад.

Известно, что найденные монеты в хорошем состоянии, они относятся ко временам Николая II. Клад передан директору Института истории НАН Беларуси Вадиму Лакизе.