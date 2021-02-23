Весна близко! Посмотрите, как перелетные птицы возвращаются в Беларусь

Перелетные птицы возвращаются в Беларусь. Фото: birdwatch.by

На юге и западе Беларуси, в частности, в Брестской и Гродненской областях, бердвотчеры заметили первых перелетных птиц, которые возвращаются из более теплых стран после зимовки. Даже несмотря на то, что пока февраль морозный и снежный. Правда, в 2020 году перелетные птицы начали возвращаться гораздо раньше - примерно на три недели. Но и зимы в прошлом году, можно сказать, почти не было.

Большого баклана заметили на Немане в Гродно. Фото: birdwatch.by

В общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» рассказали, что в республику уже прилетели серые гуси, чибисы, полевые жаворонки. Они и не улетали далеко - зимовали в более теплой Западной Европе. А скворцы, кстати, вообще не улетали, оставаясь на зиму в Беларуси - даже в этом году, когда температура воздуха опускалась ниже 20 градусов.

Серая цапля вернулась в Беларусь одной из первых. Фото: birdwatch.by

Дальние мигранты, например, аисты, еще в пути к Родине. Они уже вылетели из Южной Африки и должны прибыть домой в марте. Кстати, снежный покров в этом году небывалый - значит, весной, наконец-то, можно ожидать хорошего паводка. А это говорит о том, что у высокой воды на белорусских реках будут селиться многие стаи перелетных птиц.