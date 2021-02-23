Тихановская: протесты в Беларуси не стухли

Светлана Тихановская дала интервью Дмитрию Гордону. Фото: скриншот видео

Протесты в Беларуси не стухли, а изменили формат. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, оно опубликовано на его YouTube-канале.

– Поменялась картинка, поменялась форма, но протестные движения, настроения никуда не ушли, – сказала Тихановская.

Он добавила, что люди самоорганизуются, чтобы вновь выйти в большом количестве чуть позже. Нынешнюю стадию протестов она назвала партизанской.

Тихановская ожидает, что масштабные протестные акции в Беларуси возобновятся весной.

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Однако кто предложил ей уехать из страны, она пока не решилась раскрыть (подробности).

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Также она призналась, что ее новая жизнь вовсе не комфортная (подробности).