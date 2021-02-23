Видеофакт: спасатели достали упавшую в люк собаку

Спасатели достали из люка собаку. Фото: скриншот видео МЧС

Собака провалилась в люк в деревне Котяги в Минском районе, ее достали спасатели. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел 22 февраля в 15.44. Спасатели получили информацию о том, что требуется помощь в извлечении домашнего животного из люка. Позвонили соседи владельцев пса, поскольку сами не смогли его достать.

Прибыв на место, один из сотрудников МЧС – Егор Ковалевич – пожарный ПАСЧ №4, спустился в люк в аппарате защиты органов дыхания, обвязал собаку пожарным поясом, животное достали на поверхность при помощи треноги.

Собака не пострадала.