Светлана Тихановская рассказала, за какие деньги живет за границей

Светлана Тихановская дала интервью Дмитрию Гордону. Фото: скриншот видео

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве в качестве официального гостя. Об этом она сообщила в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, оно опубликовано на его YouTube-канале.

– Я, когда приехала в Литву, я на самом деле не ожидала такой поддержки колоссальной, которую я здесь ощутила. В Литве я нахожусь в статусе официального гостя. Мне предоставлена страной охрана, место проживания, – рассказала Тихановская.

Она пояснила, также, за какие средства живет в Литве.

– Я получаю, если это можно назвать зарплатой, давайте назовем это зарплатой, которая выплачивается всем сотрудникам офиса с помощью поддержки фондов и личных пожертвований, а все зарубежные поездки оплачиваются принимающей стороной. Мы никогда не платили ни за перелеты, ни за проживание в странах, это все на официальном уровне берет на себя принимающая сторона, – добавила она.

При этом, по словам Тихановской, у нее вовсе не комфортная жизнь сейчас.

– Это был бы прекрасный опыт в других обстоятельствах, – сказала она, добавив, что не может ничему радоваться, но делает все, что может, для белорусов.

Напомним, что Тихановская вынуждена была уехать из Беларуси в августе 2020-го после президентских выборов. По ее словам, ее поставили перед выбором, в итоге ей пришлось покинуть родину.

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