Украинский журналист Дмитрий Гордон выразил поддержку белорусскому народу своим нарядом

Дмитрий Гордон взял интервью у Светланы Тихановской. Фото: скриншот видео

Известный украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Гордона» Дмитрий Гордон взял интервью у экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и в конце беседы выразил поддержку белорусскому народу. Он пояснил, что специально для этого подобрал соответствующий образ.

– Я хочу выразить поддержку народу Беларуси, я не случайно надел красные и белые цвета, – сказал Гордон, показав на свой красный пуловер и белую рубашку.

Дмитрий Гордон поддержал белорусский народ, надев символичный костюм. Фото: скриншот видео

Он также назвал Светлану Тихановскую мужественной женщиной и исторической личностью и вручил ей букет из белых и красных роз.

– Это символические цветы – красно-белые, – пояснил он, добавив, что хочет, чтобы у нее и белорусов все получилось.

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