Через 36 лет объявился дедушка писателя Саши Филипенко Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Через 36 лет объявился дедушка писателя Саши Филипенко, который уже неоднократно заявлял о своей гражданской позиции.

Бабушка писателя развелась с дедушкой, когда маме Филипенко было восемь лет

- Да, я знал, что такой родственник существует. Больше скажу – несколько раз даже его видел, но на этом все заканчивалось. За 36 лет «дедушка» ни разу не поздравил меня с днем рождения. Я не могу сказать, что ждал каких-то теплых слов от абсолютно чужого мне человека, но факт этот остается примечательным. Мы, наверное, бы так никогда не поговорили, но белорусской пропаганде удалось воссоединить семью! Произошло невероятное. Когда стало известно, что бывший внук пишет письма европейским функционерам – «дедушка» объявился. И признал родство, - написал на своей странице в Facebook писатель.

Филипенко также написал, что знает своем дедушке всего лишь четыре факта.

- Мне известно, что дедушка – ярый фанат Александра Лукашенко. Ок каждый день смотрит новости на госТВ. Знаю, что его отец (мой прадед) был НКВДшником. Дочь дедушки от второго брака живет в Германии, - рассказал Филипенко.

Дедушка писателя обвинил его в предательстве. Фото: Facebook Саши Филипенко

Дедушка Саши Филипенко высказался о нем негативно в одной из социальных сетей и назвал его предателем.

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