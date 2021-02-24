Правительство замораживает цены на 62 социально значимых товара и 50 медпрепаратов Фото: Инна КОРСАК

Правительство Беларуси замораживает цены на 62 социально значимых товара и 50 медицинских препаратов. Постановление Совета Министров №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» было принято во вторник, 23 февраля. Документ опубликовали на Национальном правовом портале parvo.by.

Постановление уже вступило в силу. В документе перечислены 62 позиции товаров. Среди них, мясо, хлеб, молоко, сметана, колбасы, сыр, творог, субпродукты, живая рыба, замороженная рыба, мука, картофель, чай, соль, кофе, мыло и другие. Цены на них должны будут оставаться до конца месяца неизменными. С 1 марта будет разрешено их увеличивать не более чем на 0,2%.

Помимо этого, был опубликован список 50 медицинских препаратов – от анальгина до парацетамола. Цены на лекарства также регулируются постановлением.

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