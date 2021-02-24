В Бресте мужчина в полночь раскурочил три чужих машины – хотел отвезти домой семилетнего племянника

Мужчина из Бреста решил позаботиться о маленьком племяннике, и раскурочил три чужих машины, пытаясь отвезти ребенка домой. Фото: УВД Брест.

В Московском районе Бреста ночью кто-то пытался угнать три автомобиля, которые были припаркованы около торгового центра. Автовладельцы застали свои машины вскрытыми, с разбитыми стеклами. Когда они обратились в милицию, злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 26-летний неработающий мужчина.

Оказалось, брестчанин таким образом пытался… позаботиться о семилетнем племяннике. Мужчина был в гостях. Во время застолья его родственники – семейная пара – поссорились. В результате муж ушел из гостей, забрав с собой старшего ребенка, а жена – годовалого малыша, а о среднем, семилетнем сыне, забыли. Тогда дядя предложил племяннику поехать с ним.

-Придя с мальчиком на остановку в полночь, брестчанин понял, что денег на такси у него нет. Он решил отправиться на стоянку торгового центра и попытаться уехать на одном из припаркованных там чужих автомобилей, - рассказали в ОИОС УВД Брестского облисполкома.

Вначале мужчина разбил боковое стекло «Мазды-626» ударом руки и ноги. Сел с ребенком в салон, попытался завести машину, но у него ничего не получилось. Он оставил ребенка в машине и забрался в салон «Фиата-Пунто» через багажник. Завести эту машину у него тоже не получилось, но в салоне мужчина нашел топор. Этим топором он разбил боковое стекло «Форд-Транзита», но и эту машину завести не получилось.

Мужчина вернулся к «Фиату-Пунто», снял с него аккумулятор, забрал племянника и уехал на такси.

-Следователям предстоит дать правовую оценку действиям мужчины, - сообщили в УВД.

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