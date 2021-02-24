Видеофакт. В Минске задержали водителя с 3,49 промилле алкоголя

В Минске задержали водителя с 3,49 промилле алкоголя. Фото: скриншот с видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске 23 февраля, во вторник, задержали водителя с 3,49 промилле алкоголя. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- За рулем автомобиля «Ниссан» находился 52-летний водитель. Он ехал по улице Острошицкой в сторону улицы Городецкой. В какой-то момент мужчина врезался в металлическое ограждение. В результате случившегося никто не пострадал. Было проведено медицинское освидетельствование. В крови мужчины содержалось 3,49 промилле алкоголя, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что мужчина ранее уже трижды привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

В отношении водителя было составлено сразу три протокола – части 1 статьи 18.16 КоАП – Управление транспортным средством лицом, которое находится в состоянии алкогольного опьянения; части 1 статьи 18.19 КоАП – Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления; части 5 статьи 18.22 КоАП – Нарушение лицом, которое управляет транспортным средством, иных правил дорожного движения.

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