Курильщикам не понравится: ученые рассказали, как сигаретный дым помогает COVID-19 захватывать клетки человека

Курильщики сами создают в своем организме "ворота" для проникновения коронавируса в клетки. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Исследовать этот аспект ученых подтолкнула статистика: оказалось, что в более тяжелых формах ковид переносят мужчины, пожилые люди и те, кто злоупотребляет никотином. Ученые провели исследование и выяснили, что проникновение в легкие дыма сигарет способствует образованию в них белка АСЕ2. Этот белок помогает коронавирусу проникать в клетки человека.

«Сравнительный анализ между людьми бросившими курить и теми, кто курит в настоящее время показал значительное увеличение количества данного белка у последних. Среди тех, кто отказался от курения, постепенно уровень этого белка пришёл к нормальным показателям», - пишет Медицина и Наука со ссылкой на портал Популярная механика.

Самое большое количество белка, который помогает ковиду, было обнаружено в слизеобразующих клетках дыхательных путей.

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