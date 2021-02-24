В Барановичах мошенники угрожают жильцам отключить свет, если те не купят у них вот эту услугу за 90 рублей

В Барановичах мошенники угрожают отключить людям свет, если те не купят у них услугу по замене пакетников в электрощитках. Фото: Наш край.

Мы уже рассказывали, как мошенники втюхивают доверчивым жильцам газовые анализаторы и чистят вентиляцию (и кошельки заодно). В Барановичах они придумали новую легенду. В чем смысл развода, рассказывает Наш край.

В райцентре по многоквартирным домам ходят представители минского частного предприятия и предлагают жителям поменять пакетники в электрощитке. Просят за эту услугу 90 рублей. Мошенники утверждают, что действуют от имени ЖЭСов и действуют весьма агрессивно – угрожают отключить свет тем, кто не заключит с ними договора. Многие жители Барановичей поддались на шантаж, заключили договора и оплатили требуемую сумму. А вот что узнали те, кто решил вначале проконсультироваться у коммунальников.

-Мы не заключали никаких договоров со сторонними организациями на замену пакетников, - рассказал начальник ЖРЭУ Игорь Загорский. - Пакетник – это зона ответственности граждан. И мы меняем его только в том случае, когда возникают какие-либо неполадки. Тогда квартиросъемщики делают заявки в ЖЭС, мы присылаем специалистов, которые проверяют состояние пакетников и выносят вердикт – нужна ли его замена. Стоимость замены пакетника, то есть установка нового – от 20 до 30 рублей.

Плановых проверок электрощитков и пакетников сейчас в Барановичах тоже не проводят, уточняет издание.

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