В ВОЗ назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса

В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса Фото: Инна КОРСАК

Во Всемирной организации здравоохранения назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса. В интервью датскому каналу DR глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия закончится в начале 2022 года.

- Худший сценарий уже остался позади. На данный момент мы знаем о COVID-19 гораздо больше, чем в 2020 году, когда он только начал распространяться, - рассказал Клюге.

Глава Европейского бюро ВОЗ высказал мнение, что вирус и дальше будет распространяться, однако необходимости в ограничениях уже не будет. Он также добавил, что это лишь вероятное развитие событий, так как точный исходить пока нельзя определить.

Ханс Клюге высказался и о мутациях «ковида». По его словам, это нормальный процесс, поскольку вирус пытается адаптироваться к человеку.

- Мы внимательно следим за эффективностью вакцин от коронавируса из-за быстрого распространения его новых штаммов, - заявил Клюге.

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