В Минске мужчине дали четыре года колонии за удары ладонью по капоту машины ГАИ

В Минске мужчине дали четыре года колонии за хлопок ладонью по капоту машины ГАИ. Фото: "Вясна"

В Минске мужчине дали четыре года колонии за хлопок ладонью по капоту машины ГАИ и за то, что показал средний палец сотруднику милиции. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

Во вторник, 23 февраля, продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Дергача. Об обвиняется сразу по трем статьям: 342 Уголовного кодекса – Участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок; 364 Уголовного кодекса – Угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции; 218 Уголовного кодекса – Умышленное повреждение имущества.

Дело рассматривал судья Юрий Машкетов, а потерпевшим выступил инспектор ГАИ Андрей Дубович.

Обвиняемый находился 9 августа 2020 на перекрестке улицы Заславской и проспекта Машерова в Минске, где он якобы принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии, выкрикивал лозунги, громко хлопал в ладоши, а позже вышел на проезжую часть, где остановил машину ГАИ, которая сопровождала автозак. Дергач нанес несколько ударов по капоту автомобиля, нецензурно выражался в адрес Андрея Дубовича и показал ему средний палец.

Обвиняемый Александр Дергач был задержан у себя дома 21 октября 2020 года.

В своем последнем слове он сказал, что раскаивается в содеянном. Также он извинился перед сотрудником ГАИ.

Судья назначил мужчине 4 года лишения свободы.

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