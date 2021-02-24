Оршанец украл набор для стрижки собак и пытался продать его владелице, которая думала, что ножницы потерялись при переезде

Мужчина в Орше украл набор профессионального грумера, чтобы подарить своей матери - парикмахеру. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Орше незадачливый воришка попал впросак, пытаясь сначала использовать, а потом продать украденный набор для стрижки животных.

Мужчина помогал при переезде владелице клиники для животных. Женщина решила не нанимать профессиональных грузчиков, а обратилась к мужчинам, которые стояли у магазина. Один из них и обратил внимание на набор ножниц и незаметно прихватил его с собой. Женщина в милицию не обращалась – решила, что набор просто потерялся при переезде.

Через какое-то время владелица клиники увидела на сайте объявление о продаже профессионального набора для стрижки животных, очень похожего на тот, что пропал у нее при переезде. Набор предлагали за 100 рублей, тогда как реальная стоимость его – почти 700. Женщина договорилась с продавцом о встрече и пришла вместе с сотрудниками милиции. Увидев ножницы, она окончательно опознала пропавшее несколько месяцев назад профессиональное оборудование.

Оказалось, мужчина украл набор ножниц, потому что подумал, что они могут пригодиться его матери – та работает парикмахером. Когда же он попросил мать подстричь его, предложив воспользоваться этими ножницами, та объяснила, что они пригодны исключительно для стрижки животных и используют их не парикмахеры, а грумеры. Тогда мужчина выставил набор на продажу.

Украденное изъято, в отношении 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.