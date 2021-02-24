В Фаниполе прокладывали канализацию – мужчину частично засыпало грунтом. Фото: МЧС

В Фаниполе мужчину засыпало грунтом, когда он находился под землей на глубине трех метров, во время проведения работ по прокладке линии канализации. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- Инцидент произошел во вторник, 23 февраля. После 16.00 в МЧС поступило сообщение о том, что в Фаниполе при проведении работ по прокладке канализации обвалился грунт. В результате случившегося 49-летнего мужчину, который находился на глубине трех метров под землей, частично засыпало грунтом, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что до приезда сотрудников МЧС мужчине помогли выбраться из-под грунта очевидцы. Спасатели подняли его на поверхность и передали врачам. Мужчина находится в больнице.

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