В Бресте наказали хакера, который продавал чужие пароли

В Бресте осудили хакера, который продавал данные чужих учетных записей. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Бресте суд вынес приговор 25-летнему молодому человеку, который подбирал пароли к чужим учетным записям, а потом продавал их.

Занимался этим брестчанин с октября 2017 по июнь 2020 года, сообщает служба информации областной прокуратуры. За это время от продажи добытой информации о логинах и паролях к учетным записям он получил доход в сумме 5225 рублей.

Мужчина добровольно выплатил незаконно полученные деньги в доход государства. Суд признал его виновным в преступлениях против информационной безопасности и назначил наказание в виде штрафа в 200 базовых величин – это 5800 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске мужчину приговорили к четырем годам колонии за хлопок ладонью по капоту автомобиля ГАИ и средний палец, показанный милиционеру. ПОДРОБНОСТИ.