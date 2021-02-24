В МАРТ пояснили меры по регулированию цен на 62 социально значимых товара и 50 лекарств

В МАРТ пояснили меры по регулированию цен на перечень социально значимых товаров Фото: Инна КОРСАК

В МАРТ пояснили меры по регулированию цен на перечень социально значимых товаров. Об этом сообщает БелТА.

Во вторник, 23 февраля, правительство приняло постановление №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости». В перечне оказались 62 социально значимых товара, а также 50 лекарств.

В МАРТ отметили, что в соответствии с данным решением юрлица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров не смогут повышать цены на них в период с 24 по 28 февраля 2021 года.

С 1 марта изменение цен на перечень социально значимых товаров не должно превышать 0,2%, установленные на последний день предыдущего месяца.

- Основная роль в принятии решений, касающихся повышения цен выше установленных пределов, отводится комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете Министров. Целевая задача решения – гарантия справедливых цен на те позиции продовольственных и непродовольственных товаров, а также лекарств, которые пользуются повышенным спросом и произведены в Беларуси, - разъяснили в ведомстве.

В МАРТ также добавили, что данная мера была принята для минимизации влияния на покупательский спрос повышения затрат у производителей, имеющих импортную составляющую, в себестоимости выпускаемой продукции, повышения цен на товары критического импорта, а также ухудшение внешних факторов ведения бизнеса. К ним относятся карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса и ограничение вывоза отдельных товаров.

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