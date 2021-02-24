Медики объявили, что ухудшение качества жизни перенесших COVID-19 может иметь серьезные экономические последствия

Коронавирус ухудшает качество жизни даже тех, кто перенес его бессимптомно. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Около трети пациентов, которые перенесли ковид в легкой форме и лечились амбулаторно, отмечают заметное снижение качества жизни в долгосрочной перспективе, пишут МедНовости.

Ранее медики уделяли внимание исследованию постковидного синдрома в основном у пациентов, перенесших тяжелое или среднетяжелое заболевание. У большинства из них как минимум один симптом постковидного синдрома наблюдался спустя полгода после выздоровления от ковида. Чаще всего это были повышенная утомляемость, мышечная слабость. Чуть реже – тревожность, депрессия, проблемы со сном.

Новое исследование провели специалисты Университета Вашингтона в Сиэтле. В этом исследовании впервые оценены долгосрочные последствия ковида у амбулаторных пациентов. Проанализированы истории болезни 177 человек, большинство из которых перенесли инфекцию легко либо вообще бессимптомно.

«Более 30% участников исследования сообщили об ухудшении качества жизни после COVID-19. Чаще всего респонденты жаловались на утомляемость (13,6%) и потерю обоняния и вкуса (13,6%). Еще 14 человек, в том числе 9 участников, которые перенесли легкое течение инфекции, сообщали о трудностях с выполнением повседневных дел», - сообщают МедНовости.

В связи с этим медики прогнозируют, что продолжительная слабость и проблемы с выполнением повседневных обязанностей могут иметь не только огромные медицинские, но и непредсказуемые экономические последствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Плохие новости для тех, кто курит: сигаретный дым облегчает ковиду проникновение в клетки вашего организма. ПОДРОБНОСТИ.