За 2020 год денежные доходы жителей Минска выросли на 6,5 процентов Фото: Инна КОРСАК

За 2020 год денежные доходы жителей Минска выросли на 6,5 процентов. По данным Главного статистического управления, реальные доходы жителей столицы в 2020 году составили 106,5% относительно уровня 2019 года. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Наибольший доход работоспособное население получает в виде заработной платы – 70,1%. Поступления от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит доход, составляет 7,2%. Что касается выплат пенсий, пособий, стипендий – 16,3%, а доходы от собственности составили 6,4%.

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