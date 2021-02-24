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Экономика

За 2020 год денежные доходы жителей Минска выросли на 6,5 процентов

По статистическим данным, реальные доходы жителей столицы в 2020 году составили 106,5% относительно уровня 2019 года
Инна КОРСАК
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За 2020 год денежные доходы жителей Минска выросли на 6,5 процентов

За 2020 год денежные доходы жителей Минска выросли на 6,5 процентов

Фото: Инна КОРСАК

За 2020 год денежные доходы жителей Минска выросли на 6,5 процентов. По данным Главного статистического управления, реальные доходы жителей столицы в 2020 году составили 106,5% относительно уровня 2019 года. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Наибольший доход работоспособное население получает в виде заработной платы – 70,1%. Поступления от предпринимательской и другой деятельности, которая приносит доход, составляет 7,2%. Что касается выплат пенсий, пособий, стипендий – 16,3%, а доходы от собственности составили 6,4%.

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