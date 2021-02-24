«Только кивала головой». В Каменецком районе спасли женщину, которая упала в колодец

Из этого колодца спасатели ночью вытащили женщину. Фото: МЧС.
В деревне Лисовчицы Каменецкого района 30-летняя женщина упала в колодец. Это случилось в ночь на 24 февраля.
Сообщение в МЧС поступило в 00.22, сообщает пресс-служба ведомства. Оказалось, что женщина находится на глубине 3,5 метра в неэксплуатируемом колодце с питьевой водой на частном подворье.
Начальник пожарно-аварийно-спасательного поста Игорь Антонюк спустился в колодец по подвеешенной лестнице, застраховал пострадавшую и вместе с водителем Василием Аврамковым поднял ее на поверхность.
-Женщина была в сознании, на вопросы отвечать не могла, только кивала головой,- рассказал Игорь Антонюк.
Пострадавшую передали медикам, скорая помощь увезла ее в больницу. Женщину госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».
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