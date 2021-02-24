В Минске водитель наехал на сотрудника ГАИ и повредил служебный автомобиль. Фото: сайт СК

В Минске водитель наехал на сотрудника милиции и повредил служебный автомобиль. В Следственном комитет сообщили, что расследование дела было завершено. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- В четверг, 24 сентября 2020 года, 36-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Пассат» наехал на сотрудника ГАИ который, находившегося при исполнении своих служебных обязанностей. Наезд мужчиной был совершен с целью уклониться от каких-либо разбирательств и скрыться с места случившегося. Помимо прочего, водитель повредил служебный автомобиль, - рассказали в СК.

По информации Следственного комитета, за несколько дней до произошедшего, водитель ехал по проспекту Дзержинского по встречке.

- Мужчина не подчинился требованиям сотрудников ГАИ и решил скрыться. Как только инспектор вышел из служебной машины и направился к водителю, тот начал движение задним ходом с открытой дверью, наехал на сотрудника милиции и повредил служебное авто, - добавили в ведомстве.

Мужчине было предъявлено обвинение. Он находится под стражей.

Материалы дела были переданы прокурору для направления в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Борисове 20-летнего парня, который 9 августа ударил сотрудника милиции, приговорили к 3,5 года колонии.

Парень ударил милиционера по ноге металлическим турникетом и нанес несколько ударов кулаком по лицу. (подробности)

СК: Мужчину, который в Витебске 13 сентября снял с сотрудника милиции маску и ударил его, будут судить.

В ведомстве добавили, что расследование данного дела было завершено. (подробности)