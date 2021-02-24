Накануне 8 марта налоговики рассказывают, как правильно продавать цветы

Продавать цветы может любой - по заявительному принципу, после уплаты единого налога и в специально отведенных местах. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В преддверии 8 марта белорусские налоговики рассказали, как заработать на продаже самого популярного в предпраздничные дни товара – цветов – и ничего не нарушить. Советы от инспекции МНС по Октябрьскому району Могилева публикует Бизнес-Могилев.

В инспекции напомнили, что торговать цветами может любое физическое лицо, причем не имеет значения, сам человек вырастил цветы или продает покупную продукцию. Регистрироваться как индивидуальный предприниматель для этого не надо, цветами можно торговать по заявительному принципу, уплатив единый налог.

-Нужно обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места жительства, подать уведомление об осуществлении деятельности и уплатить единый налог, - отметили в инспекции.

Тем, кто собирается заработать на цветах, нужно помнить, что продавать их можно только в на торговых местах на рынках или в других местах, специально установленных местными исполнительными или распорядительными органами.

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