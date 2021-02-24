На летней Олимпиаде в Токио Беларусь могут заставить выступать под нейтральным флагом

На Олимпиаде в Токио Беларусь могут заставить выступать под нейтральным флагом. Фото: ТАСС

На Олимпиаде в Токио Беларусь могут заставить выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщает британское издание Inside the Game, которое специализируется на олимпийской тематике.

- Международный олимпийский комитет в среду, 24 февраля, обсудит вопросы, которые связаны с участием команды из Беларуси на Олимпиаде в Токио под государственным флагом, - пишет издание.

Inside the Game отмечает, что более ста мужчин и женщин были лишены права участвовать в спортивных соревнования в Беларуси после подписания открытого письма, которое призывает к прекращению насилия со стороны силовиков в отношении мирных протестующих.

- МОК начал расследование в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси после недавних обвинений в политической дискриминации спортсменов. В декабре 2020 года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета постановил, что «нынешнее руководство НОК не защитило белорусских спортсменов должным образом от политдискриминации», а это противоречит Олимпийской хартии, - отмечают в издании.

Британское издание также сообщает о том, что если Международный олимпийский комитет решит, что спортсмены, которые выступают против режима Александра Лукашенко, до сих пор подвергаются дискриминации, то могу быть приняты дальнейшие меры. В частности, отстранение НОК от олимпийских игр в Токио, а также заставить выступать команду Беларуси под нейтральным флагом.

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