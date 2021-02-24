«Для каких целей, еще не решил»: в Гродно таксист на своей даче хранил 280 литров спирта

В Гродно таксист на своей даче хранил 280 литров спирта. Фото: УВД Гродненского облисполкома

В Гродно таксист на своей даче хранил 280 литров спирта. Об этом сообщили на сайте УВД Гродненского исполкома.

-Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Гродно установили, что на своей даче мужчина хранит спирт. Во время обыска в домике в одном из садовых товариществ Гродненского района сотрудники нашли 56 канистр по пять литров этилового спирта производства РФ, - пояснили в ведомстве.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 46-летний водитель такси рассказал, что спирт у него хранится на даче уже на протяжении нескольких лет.

- Для каких именно мужчина собирался его использовать, он еще не решил. Где приобретал спирт, он не помнит. Общая стоимость изъятого спирта составила 2,8 рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Проводится проверка.

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