Витебские таможенники нашли тонну контрабанды из 2 500 предметов. Фото: Витебская таможня.

Более 2 500 предметов, которые перевозились без соответствующих документов – нашли витебские таможенники, когда досматривали фуру, следовавшую из Турции в Финляндию. По информации пресс-службы Витебской таможни, общий вес контрабандного груза – более тонны, а стоимость – 28 000 долларов.

По документам, в фуре были мебель, посуда, одежда, запчасти. Но инспекционно-досмотровый комплекс показал, что там еще множество незадокументированных предметов – мобильные телефоны и аксессуары, продукты, предметы для туризма, обувь и прочее.

-В отношении перевозчика начали административный процесс по части 1 статьи 14.5 КоАП. В результате он может быть подвергнут штрафу в размере до 30% от стоимости контрабандных товаров. Кроме того к административной ответственности за недекларирование товаров привлекли и водителя, - рассказали в пресс-службе.