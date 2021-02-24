Туман и гололед утром, а днем даже и до +13: погода в Беларуси на 25 февраля

В середине последней недели февраля в Беларуси становится все теплее - весна близко! Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Белгидромете сообщают о неблагоприятных погодных условиях на четверг, 25 февраля. Ночью и в утренние часы ожидаются туман и гололедица на отдельных участках автодорог.

Хотя в целом этот день обещает быть довольно теплым. Еще ночью средняя температура установится в пределах -2…+4 градусов. Также не будет ночью и существенных осадков, только небольшой дождь возможен в некоторых регионах.

Кроме того, возможен туман и слабый гололед. Не будет и сильного ветра, только на севере Беларуси ветер усилится, его порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Дневная погода будет облачной с прояснениями. В среднем по стране ожидается +3…+9 тепла. Традиционно намного теплее будет на юго-западе Беларуси +10…+13 градусов.

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