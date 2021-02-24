Вот где стоят камеры скорости ГАИ в Минске 24 февраля

Камеры скорости ГАИ в Минске 24 февраля.

По данным ГАИ Минска, сегодня, 24 февраля, мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах:

С 7:00 утра до 3:00 ночи:

– Проспект Независимости, 156 (это пересечение проспекта с МКАД). Камера настроена на 80 км/ч

- Улица Орловская, 80 (район Верховного суда). Камера настроена на 60 км/ч)

- 53-ий километр МКАД (район «Экспобела»). Камера настроена на 90 км/ч)

С 19:30 вечера до до 2:30 ночи:

- Проспект Независимости, 45 (напротив школы у площади Якуба Колоса). Камера настроена на 60 км/ч

- улица Маяковского, 16 (длинный дом напротив недостроенной гостиницы). Камера работает на 60 км/ч.

С 20:00 вечера до 2:00 ночи:

- 41-ый километр МКАД (район поста у аквапарка). Камера настроена на 90 км/ч.

Также ГАИ обращает внимание, что из-за перепадов дневной и ночной температур воздуха на дорогах возможно образование гололедицы.