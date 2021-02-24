Хотели лучшей жизни: На белорусско-литовской границе задержали двух грузин

Двух грузин задержали белорусские пограничники 23 февраля. Фото: ГПК.

Инцидент произошел не белорусско-литовской границе в праздничный день 23 февраля. Подробности сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Утром во вторник, 23 февраля, сморгонские пограничники на дороге, соединяющей Гудогай и Шумкаскас, обнаружили и задержали двух неизвестных.

В ходе проверки выяснилось, что двое граждан Грузии, собирались пересечь белорусскую границу с Литвой незаконно. Так 39- и 35-летний нарушители не стали скрывать, что хотели попасть в Евросоюз. А затем постараться в одной из европейских стран оформить беженство. Попасть в ЕС они стремились «за лучшими условиями жизни».

Пока иностранцы находятся в ИВС, затем их депортируют. Фото: ГПК.

- Воплотить свои планы им не удалось. Сейчас нарушителей задержали на срок до 72 часов. Иностранцы находятся в ИВС Сморгонской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима им грозит депортация из Беларуси с запретом на въезд на 5 лет, - прокомментировали в пресс-службе.

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