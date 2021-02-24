Песков рассказал о впечатлениях Путина после встречи с Лукашенко

Путин и Лукашенко 22 февраля провели довольно насыщенную встречу в Сочи. Фото: пресс-служба Кремля.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как прошла 22 февраля встреча президентов России и Беларуси в Сочи.

В среду, 24 февраля, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал об итогах очередных сочинских переговоров, информирует «РИА Новости».

Так Песков заметил, что во время встречи шла речь об инвестиционном сотрудничестве обеих стран. Он заметил, что тема инвестиций постоянно фигурирует на повестке дня.

- Это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений, - ответил Песков на вопрос журналистов о том, затрагивалась ли на переговорах Лукашенко и Путина тема продажи белорусских активов компаниям из России.

Далее Песков заметил, что вопрос в экономической целесообразности. Он уточнил, что в этом плане не может быть каких-то перечней.

- Как и везде в мире это вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения, - добавил он

Так же пресс-секретарь российского президента рассказал, что на встрече шла речь о «координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе Минобороны». В этой связи Песков проанонсировал скорые консультации и встречи данных ведомств и их глав.

- В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает ее итоги, - подытожил пресс-секретарь Путина.

Еще Песков уточнил, что в этот раз на сочинской встрече Лукашенко и Путин в основном обсуждали темы расширения и совершенствовании взаимодействия «по линии экономических ведомств».

Он заметил, что пандемия коронавируса привела к определенному спаду в экономическом плане, а также объеме товарооборота между Россией и Беларусью. По его словам, на данный момент обе стороны намерены приложить очень энергичные усилия для компенсации этого спада. И в итоге вывести на траектории роста все основные показатели.

- Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере, - уточнил он, также анонсируя и скорые консультации налоговых ведомств Беларуси и России, а также руководства правительств обеих стран.

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