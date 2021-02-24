«Обаятельный, интересный мужик»: Гордон поделился с Тихановской впечатлениями от интервью с Лукашенко

Дмитрий Гордон вспомнил интервью с Лукашенко летом 2020.

Вышло видеоинтервью Светланы Тихановской Дмитрию Гордону. Ради него журналист специально приехал в Вильнюс, где сейчас находится Тихановская. В беседе с ней по душам, как выразился сам Гордон, он говорил о протестах в Беларуси, политических амбициях и характере белорусского президента.

Задавая очередной вопрос, Дмитрий Гордон поделился своими впечатлениями от интервью с Лукашенко, которое он делал летом 2020.

– Для меня Александр Лукашенко был всегда исторической личностью. Фигура, которая 26 лет у руководства страны, которая видела многих руководителей мировых, на глазах у которого развивались и Россия, и Украина. То есть человек, который очень много знает. И я давно хотел с ним сделать интервью, - признается Дмитрий Гордон.

По его словам, в Украине одно время по опросам Александр Лукашенко был в числе самых уважаемых политиков. Рейтинг доверия украинцев ему составлял более 60%.

– Он меня потрясающе встретил. Он был исключительно обаятелен. У нас было замечательное интервью. Он мне понравился: по-человечески обаятельный, интересный мужик. Умный, с народными такими прибаутками. На прощание он мне подарил и зубровку президентскую, и конфеты. В общем, впечатления были классные. И я ему задал главный вопрос. Если народ будет не согласен с выборами, и выйдет на улицы, вы не будете стрелять, вы не будете подавлять эти протесты? И он сказал: «Никогда, это будет подарок нашим врагам» – вот дословно. И когда в Беларуси начался этот ад, ад настоящий, вот это уже было страшно. И от образа Лукашенко не осталось ничего, – поделился своими впечатлениями Дмитрий Гордон.

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