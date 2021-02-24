Прокурор Гомеля сказал, что коррупционных преступлений стало меньше, но потому, что спецподразделения отвлекали на протесты

Гомельский прокурор рассказал о коррупционных преступлениях в регионе. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О коррупционных преступлениях и противодействии им на заседании Гомельского горисполкома рассказал прокурор города Юрий Булынко, сообщают в исполкоме.

Подводя итоги 2020-го года прокурор заметил, что в Гомеле за год значительно снизилось число зарегистрированных коррупционных преступлений. Но тут же он добавил, что во многом это связано с тем, что силы спецподразделений отвлекались на охрану общественного порядка и стабилизацию общественно-политической ситуации.

Говоря о выявленных «коррупционных схемах» подчеркнул, что есть и просчеты в профилактической работе.

- В 2020-ом году выявлено 12 фактов хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, 5 злоупотреблений, превышения власти или служебных полномочий, 15 получений взяток и 5 фактов дачи взяток. Традиционно именно взятки преобладают среди коррупционных преступлений. Наибольшее число коррупционных преступлений отмечается в сфере транспорта и госуправления, а также в сфере торговли, услуг и общественного питания, - перечислил прокурор Гомеля.

А вот самыми распространенными нарушениями, создающими условия для коррупции, являются закупки, как работ, так и услуг.

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