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Прокурор Гомеля сказал, что коррупционных преступлений стало меньше, но потому, что спецподразделения отвлекали на протесты

По словам Юрия Булынко, виной заметной динамики снижения коррупционных преступлений, стало то, что спецподразделения занимались «охраной общественного порядка и стабилизацией общественно-политической ситуации» в Беларуси, а не коррупцией
Надежда БУТОВИЧ
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Гомельский прокурор рассказал о коррупционных преступлениях в регионе.

Гомельский прокурор рассказал о коррупционных преступлениях в регионе.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

О коррупционных преступлениях и противодействии им на заседании Гомельского горисполкома рассказал прокурор города Юрий Булынко, сообщают в исполкоме.

Подводя итоги 2020-го года прокурор заметил, что в Гомеле за год значительно снизилось число зарегистрированных коррупционных преступлений. Но тут же он добавил, что во многом это связано с тем, что силы спецподразделений отвлекались на охрану общественного порядка и стабилизацию общественно-политической ситуации.

Говоря о выявленных «коррупционных схемах» подчеркнул, что есть и просчеты в профилактической работе.

- В 2020-ом году выявлено 12 фактов хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, 5 злоупотреблений, превышения власти или служебных полномочий, 15 получений взяток и 5 фактов дачи взяток. Традиционно именно взятки преобладают среди коррупционных преступлений. Наибольшее число коррупционных преступлений отмечается в сфере транспорта и госуправления, а также в сфере торговли, услуг и общественного питания, - перечислил прокурор Гомеля.

А вот самыми распространенными нарушениями, создающими условия для коррупции, являются закупки, как работ, так и услуг.

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