Слух: Россия поменяет своего посла в Беларуси - вместо Дмитрия Мезенцева послом станет Евгений Лукьянов

Россия поменяет своего посла в Беларуси - вместо Дмитрия Мезенцева послом станет Евгений Лукьянов. Фото: РИА Новости.

По данным российского издания “КоммерсантЪ”, новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов. Он переедет в Беларусь из Латвии, где последние четыре года занимал аналогичный пост. У Евгения Лукьянова серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе. По мнению издания, все это пригодится ему на непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении.

Напомним, сейчас послом России в Беларуси является Дмитрий Мезенцев, которого назначили на эту должность в апреле 2019 года. До этого послом в Беларуси был Михаил Бабич, которого назначили за год до этого – в августе 2018 года.

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