Сегодня 200-ый день протестов в Беларуси: статистика по штрафам и арестам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

24 февраля идет двухстотый день простетов, которые случились после президентских выборов в Беларуси. “Еврорадио” подсчитало, сколько штрафов и “суток” дали зержанным в ходе протестов белорусом. За все время, по данным портала, белорусы были оштрафованы на сумму не менее 64 784 базовых величин. Это почти 1,9 миллиона рублей, то есть около 730 тысяч долларов. Кроме этого, задержанным в общей сложности дали 63953 суток административного ареста – это 175 лет.

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