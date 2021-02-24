Глава Минздрава рассказал, какой будет третья волна коронавируса в Беларуси

Глава Минздрава считает, что все желающие в Беларуси смогут получить прививку от "ковида". Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минздраве со ссылкой на Дмитрия Пиневича, главу ведомства, сообщили о планах Беларуси по производству вакцины от коронавируса и о прогнозе по заболеваемости COVID-19.

Так министр здравоохранения заявил, что на 24 февраля 2021-го года борьба с пандемией еще далека от завершения. Беларусь находится на второй волне, при этом есть тенденция к снижению показателей по заболеваемости «ковидом» во всех регионах республики.

- Наиболее вероятно, что третий период подъема будет менее интенсивный, многое будет зависеть от завоза новых штаммов, степени охвата вакцинацией контингентов, - озвучил прогноз министр.

Говоря о массовой вакцинации от коронавируса, Дмитрий Пиневич заметил, что на данный момент в Беларуси от коронавируса привито около 25 тысяч человек.

- Первыми, как сообщалось ранее, вакцину получили медики, находящиеся в зоне риска. Еще 40 тысяч доз вакцин поступает в регионы сейчас. Кроме того, 100 тысяч доз китайской вакцины прибыло в Беларусь - ею будут привиты еще 50 тысяч человек. Следующие 100 тысяч доз ожидаются в марте, - уточнил глава Минздрава.

Далее Дмитрий Пиневич заявил, что в марте 2021-го года в Беларуси ожидается и розлив собственной вакцины. На мощностях белорусских фармацевтических предприятий будут осуществлять розлив российской «Спутник V».

- На мощностях наших фармпредприятий планируем выпускать по 500 тысяч доз вакцины в месяц, - сообщил он и добавил: - Полагаю, что все желающие получат прививку.

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