Звезда сериала «Топи» Иван Янковский рассказал, как наблюдал протесты в Бресте в августе 2020

Исполнитель главной роли в сериале "Топи" Иван Янковский. Фото: www.kino-teatr.ru

Исполнитель главной роли нашумевшего российского сериала «Топи» Иван Янковский во время прямого эфира на «Кинопоиске» рассказал про съемки в Бресте. Это он запомнил как одну из самых добрых историй в своей жизни.

– Это было на съемках фильма «Топи», когда были протесты (в Бресте в августе 2020 - Ред). Был день, когда девчонки вышли с гвоздиками на проспекты. Мы в этом момент ехали из кафе, у нас был выходной. И я натурально прослезился, потому что я такого никогда не видел, когда за мужчин вышли девушки. И весь проспект, весь бульвар, все улицы просто были наполнены девушками, и они стояли с гвоздиками. И все пели, махали ими, а проезжающие машины сигналили, поддерживая их, - вспоминает Янковский.

Тогда, признается актер, у него возникло чувство надежды на светлое будущее «по поводу всего»:

– Существует добро, существует свет. Я за тебя, ты за меня.

Отдельные эпизоды сериала «Топи» в августе 2020 снимали в Бресте. В роли таинственного монастыря в сериале выступил 5-й форт - фортификационное сооружение и музей.

Тогда, кстати, в Бресте ходили слухи о российских военных, которых якобы прислали для разгона протестов. Это брестчане заметили автомобили на российских номерах в районе 5-го форта. Позже сомнения развеялись: оказалось, что это киношники.