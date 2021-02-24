По дороге в Брест пропал еще один подросток: в Пружанском районе ищут 17-летнего парня

Владислав Гомончук пошел на электричку, чтобы поехать в Брест на учебу, но по дороге пропал.

О том, что в Пружанском районе в розыск объявили 17-летнего подростка, сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Несовершеннолетний Владислав Гомончук пропал в воскресенье, 21 февраля. В этот день он должен был вернуться на электричке в Брест на учебу.

Парень воскресенье провел в родной деревне Ткачи, что в Пружанском районе. Около 14.30 часов пошел на железнодорожную станцию, чтобы сесть на электричку до Бреста. С того времени о молодом человеке больше ничего не известно.

Известно, что Владислав Гомончук проживает в общежитии Брестского профессионального лицея легкой промышленности. Его рост около 170 сантиметров, парень худощавый со светло-русыми вьющимися волосам, собранными в хвост. Ушел из дома в темно-серых кроссовках, темно-серых джинсах, темно-синей куртке с капюшоном без меха, черной шапке и черных перчатках, и с приметным синим шарфом «Динамо хоккей». При себе у пропавшего Владислава мог быть темно-серый рюкзак с фликером, ноутбук и белый пакет «День Победы».

Если вы знаете что-то о пропавшем молодом человеке, обратитесь в милицию.

Ранее «Комсомолка» писала о другом пропавшем по дороге в Брест подростке из Кобрина. Телефон молодого человека нашли на вокзале в облцентре, а его след теряется, предположительно, в России.

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