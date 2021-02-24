Стройка «Газпром Центра» в Минске снова остановлена

Так выглядела стройка "Газпром Центра" в марте 2020 года.

Многострадальная стройка «Газпром Центра» вновь попала в поле зрения минчан. Многие заметили, что там начали разбирать и уводить строительные краны. Неужели стройка снова остановилась?

— Единственное, что я могу сказать, что действительно стройка приостановлена. Она была приостановлена еще в конце декабря сроком на три месяца. Но, с учетом поиска инженерных решений, этот срок может корректироваться. Когда строительные работы возобновятся — краны вновь займут свое место. Их простой — дополнительная трата средств, — цитирует портал Onliner.by начальника службы по связям с общественностью ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Дмитрия Костина.

По данным источников портала, итальянский девелопер уходит из проекта и подает в суд на белорусскую «дочку» «Газпрома». На стройке не только разберут строительные краны, но также целиком демонтируют фундаментную плиту и свайное поле. Временно объект законсервируют и приступят к выбору нового подрядчика.

Напомним, многострадальный офис российской компании «Газпром» строят на том месте, где ранее был автовокзал «Московский» - собственно, ради этой стройки и сносили симпатичное минское здание. Стоимость строительства - 500 миллионов долларов, а основа нового комплекса - небоскреб высотой в 189 метров. Подготовительные работы начались еще в 2014 году, а сдать объект должны были уже этом году.

Однако в августе 2016 году работы были остановлены: выяснилось, что фундамент под небоскреб построили неправильно, и он не выдержит нагрузки. Тогда заговорили об уменьшении этажности высотки, да и в целом об уменьшении глобальности и стоимости всего проекта. Позже стало известно: достраивать комплекс будет итальянская строительная организация Codest, за плечами которой строительство крупных общественных и спортивных объектов в Италии, России, Таджикистане, Азербайджане, Украине и ОАЭ.