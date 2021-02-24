У Беларуси забрали еще одни международные спортивные соревнования

«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу Минск собирался принять весной 2021-го года. Фото: pixabay.com.

О том, что в УЕФА приняли решение о переносе соревнования по мини-футболу из Беларуси в Хорватию, проинформировало ТАСС со ссылкой на пресс-службу спортассоциации.

«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу Минск собирался принять весной 2021-го года, с 28 апреля по 3 мая. Однако турнир забрали. Официальной причиной, как и в случае с чемпионатом мира по хоккею называется эпидемиологическая ситуация в Беларуси.

В ТАСС уточнили, что в «Финал восьми» пробились такие сильнейшие европейские команды, как КПРФ и «Газпром-Югра» (Россия), «Барселона» и «Интер» (Испания), «Спортинг» и «Бенфика» (Португалия), «Добовец» (Словения), «Кайрат» (Казахстан).

Напомним, ранее Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный союз современного пятиборья (UIPM) также перенесли предстоящие чемпионаты мира из Беларуси в другие страны.

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