Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 февраля 2021 года: за сутки еще 9 умерших

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 февраля 2021 года.

В Минздраве Беларуси рассказали, как изменилась ситуация по коронавирусу за последние сутки.

Так сообщается, что за сутки на среду, 24 февраля, коронавирус подтвердился у 1 279 пациентов. Это достаточно средний за последние недели показатель. При этом за все время пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 281 тысяча 707 человек.

- За сутки в Беларуси выписаны 1 444 пациента, - сообщили в Минздраве статистику по выздоровевшим.

Таким образом, за весь период в Беларуси коронавирусом переболели и были выписаны уже 271 тысяча 733 пациентов больниц.

В Минздраве официально сообщили и о еще 9 умерших от коронавируса – в последнее время это уже стандартная цифра. За весь период распространения COVID-19 в Беларуси скончались 1 тысяча 939 пациентов с выявленным коронавирусом.

Выросло и количество выполненных тестов: плюс 17 тысяч 834 исследования за сутки, в за все время - свыше 4,824 миллиона тестов.

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